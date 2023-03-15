"Правды не скрыть": в сети показали, как выглядит разрушенный оккупантами Мариуполь с высоты. Видео
В сеть попало новое видео оккупированного Мариуполя, снятое с высоты. Ролик демонстрирует масштабы разрушений украинского города оккупантами.
Видеозапись опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале. Он отметил, что захватчикам не удастся пропагандой о застройке города скрыть правду о собственных преступлениях (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"Так выглядит наш Мариуполь сегодня сверху. Здесь не скроешь правду за парой новых фасадов. Мариуполь. Мертвый (убитый) россиянами город. Держись, родненький", – отметил советник мэра.
На кадрах видео запечатлены сплошные разрушенные вражескими обстрелами многоэтажные дома.
Оккупанты превратили украинский Мариуполь в город-призрак, хотя кремлевские пропагандисты цинично рассказывают об активном восстановлении и строительстве новых жилых комплексов на руинах.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– В Мариуполе оккупанты заставляют детей поднимать российский триколор и слушать гимн страны-агрессора. Также детей подвергают мощной пропаганде.
– Военные РФ начали рыть окопы вдоль трассы Мариуполь–Донецк. Российских солдат с лопатами заметили на нескольких участках трассы.
– Оккупанты перебрасывают технику из Донецка в Мариуполь: танки, грузовики, пушки, передвижение которых зафиксировали на видео.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!