В Мариуполе захватчики заставляют детей поднимать российский флаг и слушать гимн РФ. Видео

Во временно оккупированном Мариуполе и близлежащих населенных пунктах захватчики продолжают издеваться над украинскими детьми. В городе, где российские войска убили десятки тысяч людей, несовершеннолетних заставляют слушать гимн государства-террориста и поднимать его флаг.

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Также детей подвергают мощной промывке мозгов. Об этом сообщили в Мариупольском городском совете, показав соответствующее видео.

"Каждая неделя в школах начинается с так называемого "патриотического воспитания", а на самом деле – промывки мозгов детей. Их заставляют выстраиваться на линейку, слушать гимн государства-террориста и поднимать его флаг. И это при том, что россияне убили в городе более 22 тыс. людей", – говорится в сообщении.

Также захватчики развешали в школах портреты захватчиков, которых окрестили "героями" несуществующей "ДНР".

"В школах оккупированного Мариупольского района еще и героизируют убийц. На стендах в учебных заведениях развесили истории оккупантов с надписью – "Герои днр". Исходя из тенденции, скоро будут славить "вагнеровцев" – освобожденных заключенных, осужденных за насилие и убийства. Вот такой пример навязывают россияне нашим детям", – подчеркнули в горсовете Мариуполя.

Напомним, на днях в Мариуполе взорвался и сгорел частный дом. Причиной произошедшего стало падение обломков ракеты российской противовоздушной обороны. Однако оккупанты пытались выдать это за удар ВСУ.

Незадолго до этого "бавовна" произошла в аэропорту, где размещаются оккупанты. Поэтому захватчики попытались заявить, что пожар в частном доме является следствием обстрела. Однако впоследствии россияне "переобулись" и заявили, что пожар бытовой.