В Мариуполе взорвался и сгорел частный дом: оккупанты кивают на ПВО. Фото, видео

Днем 11 марта во временно оккупированном Мариуполе произошел сильный пожар в частном секторе. Причиной происшествия стало падение обломков ракеты российской противовоздушной обороны.

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Однако российские оккупанты попытались преподнести пожар, как следствие обстрела. Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По его словам, незадолго до этого "бавовна" произошла в аэропорту, где размещаются оккупанты. Поэтому захватчики попытались заявить, что пожар в частном доме является следствием обстрела. Однако спустя некоторое время россияне переобулись и заявили, что пожар "бытовой".

"Точно известно о пожаре в частном доме, никаких многоэтажках. Полные детали – со временем. Но точно из-за "инфраструктурных экспериментов" мариупольцы вновь "освободились" от дома", – написал Андрющенко.

Позже он заявил, что причиной пожара стали обломки, упавшие на дом в результате работы ПВО. Местные жители рассказали, что сначала был взрыв в небе, затем обломок упал на крышу дома. При этом сотрудники так называемого "МЧС" оперативно вывезли обломки ракеты с места происшествия.

Напомним, Вооруженные силы Украины продолжают демилитаризировать путинскую армию на временно оккупированных территориях. Защитники страны нанесли ряд точечных ударов по местам расположения захватчиков.

Ранее сообщалось, что вечером 10 марта во временно оккупированном российскими войсками Мариуполе Донецкой области прогремело около 20 взрывов. Ориентировочное место "бавовны" – бывший гипермаркет строительных материалов "Эпицентр" в Кальмиусском районе города.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 февраля в оккупированном Россией Мариуполе раздалась целая серия мощных взрывов. Тогда было зафиксировано по меньшей мере 11 взрывов, которые слышали во всех районах города.

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