В Мариуполе раздалась серия мощных взрывов: ''бавовну'' слышали во всех районах города

Вечером, 21 февраля, в оккупированном Россией Мариуполе Донецкой области раздалась целая серия мощных взрывов. Их слышали во всех районах города.

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О "бавовне" начали сообщать местные Telegram-каналы. По информации очевидцев, было не менее 9 взрывов.

В некоторых районах от мощных звуков сработали сигнализации на машинах. Кроме того, появились вспышке в небе.

Также у местных жителей в домах дрожали окна. Сообщается, что некоторые взрывы раздавались в районе металлургического комбината имени Ильича.

Люди запаниковали не на шутку и уже после 7-й "бавовны" перестали воспринимать версию работы ПВО, которую практически сразу озвучили оккупанты.

Более того, захватчики заявили, что со стороны Запорожья были выпущены до 10 ракет HIMARS, но все они якобы были сбиты.

"Со стороны Запорожья по Мариуполю были выпущены до 10 ракет (Хаймарс). Ракеты были сбиты ПВО", – заявили агрессоры.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали новые кадры из уничтоженного российскими оккупантами Мариуполя. На них – очередные свидетельства того, что военные преступники из РФ не только лишили города всей застройки, но и жизни.

По словам советница мэра Мариуполя Петра Андрющенко, военное командование РФ перебросило подразделения оккупационной армии из-под Мариуполя в направлении Угледара. Захватчики штурмуют этот город с конца января.