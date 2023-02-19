Город, из которого ушла жизнь: появилось свежее видео с кадрами уничтоженного Россией Мариуполя

В сети показали новые кадры из уничтоженного российскими оккупантами Мариуполя на Донетчине. На них – очередные свидетельства того, что военные преступники из РФ не только лишили города всей застройки, но и жизни.

Видео дня

Видео опубликовал советник мэра Петр Андрющенко в Telegram-канале. Он уточнил, что оно было снято в феврале этого года (чтобы просмотреть кадры, доскролльте новость до конца).

"Мариуполь. Февраль 2023. Кратко о реальности оккупированного города, из которого ушла жизнь. Без комментариев. Слова здесь лишние…" – прокомментировал украинский чиновник.

На свежих кадрах из временно захваченного города постают полностью разрушенные дома мариупольцев, а также исторические и современные здания, памятники, магазины, трамвайное депо.

В застройках, устоявших после многочисленных российских бомбардировок, виднеются только дыры вместо окон и дверей. Стекло и строительные конструкции горой лежат под зданиями.

Из-под развалин во дворах домов видны и импровизированные кухни, где мариупольцы когда-то готовили себе еду на костре.

Местами от авиаударов и обстрелов со стороны оккупантов в Мариуполе разбомблены и выгорели целые улицы, ныне город лишен любой жизни.

На кадрах можно заметить лишь несколько автомобилей, проезжающих по пустым улицам, и местных жителей. В частности, женщин, которые наблюдают за тем, как российские оккупанты сносят разрушенные ими же многоэтажки.

Также видно бабушку с повозкой: она переходит дорогу, а за ее спиной – припорошенные снегом руины, в которые превратили Мариуполь российские захватчики.

Как сообщал OBOZREVATEL, военные РФ, называющие себя борцами с "нацизмом" в Украине, все больше сами становятся похожими на них. Так, в Мариуполе оккупанты выбросили книги из библиотечных фондов Приазовского государственного техуниверситета.

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