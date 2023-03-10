В Мариуполь доставили большую партию "бавовны": в городе раздалось 20 взрывов

Вечером 10 марта во временно оккупированном российскими войсками Мариуполе Донецкой области прогремели около 20 взрывов. Ориентировочное место "бавовны" – бывший гипермаркет строительных материалов "Эпицентр" в Кальмиусском районе города.

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Об этом сообщил советник украинского городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Детали инцидента он пообещал предоставить позже.

"Около 20 взрывов раздалось в Мариуполе. "Эпицентр" в Кальмиусском районе. Детали со временем. Но вечер перестает быть томным. Бавовнит", – написал Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что вечером 21 февраля в оккупированном Россией Мариуполе раздалась целая серия мощных взрывов. Тогда было зафиксировано по меньшей мере 11 взрывов, которые слышали во всех районах города.

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