ВСУ ударили по позициям врага возле Мариуполя: десятки оккупантов ликвидированы

Вооруженные силы Украины продолжают демилитаризировать путинскую армию на временно оккупированных территориях. Защитники страны нанесли ряд точечных ударов по местам расположения захватчиков.

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В результате ударов десятки россиян были ликвидированы. Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, в ночь на 11 марта удар по российским террористам был нанесен в Мариупольском районе. "Бавовна" посетила оккупантов в поселке Мангуш, который расположен в 15 км от Мариуполя.

Андрющенко подчеркнул, что в результате удара было ликвидировано около 20 российских оккупантов. Еще около 7 россиян получили ранения.

Более того, мариупольское движение сопротивления в своем Telegram-канале сообщило, что днем 11 марта в Мариуполе прогремели очередные взрывы. Очевидцы сообщают, что в этот раз "бавовна" произошла в районе аэропорта.

Напомним, вечером 10 марта во временно оккупированном российскими войсками Мариуполе Донецкой области прогремело около 20 взрывов. Ориентировочное место "бавовны" – бывший гипермаркет строительных материалов "Эпицентр" в Кальмиусском районе города.

Ранее сообщалось, что вечером 21 февраля в оккупированном Россией Мариуполе раздалась целая серия мощных взрывов. Тогда было зафиксировано по меньшей мере 11 взрывов, которые слышали во всех районах города.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 11 марта 2023 года армия РФ в войне с Украиной лишилась 158 000 военных. Из них 1010 оккупантов были ликвидированы украинскими защитниками за последние сутки.

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