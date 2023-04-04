''На костылях отправляют назад'': матери и жены окупантов пожаловались, что тех не отпускают с фронта даже на лечение

К матерям русских солдат понемногу начало приходить понимание того, что диктаторские власти используют их сыновей как пушечное мясо. Родственники российских военных жалуются, что уже более полугода не могут вернуть родных, добровольно подписавших контракт на 3-6 месяцев.

Видео дня

Об этом сообщают в российском Telegram-канале "Можем объяснить". Как говорится в сообщении, несмотря на окончание срока контракта, домой мужчин не планируют отправлять вплоть до окончания войны. Не отпускают даже тех, кто нуждается в срочном лечении.

Так жена оккупанта рассказывает, что мужчина планировал подписать договор с Минобороны на три месяца. Но под давлением начальства его заставили подписать контракт на полгода, угрожая в случае отказа признать его дезертиром.

"Сейчас он в госпитале: у него межпозвоночные грыжи, ему нужна операция, в случае мобилизации не прошел бы комиссию по состоянию здоровья. Непосредственно в боях мужчина не участвовал, однако ездил на передовую по технике. Домой их отправлять никто не собирается. Всем ставят категорию "А" и с костылями отправляют назад," – рассказывает жена одного из русских захватчиков.

Такие же истории у матерей и дружин других солдат русской армии, мужья которых добровольно заключили контракт с Минобороны России. Так, в отличие от зеков Пригожина, обычных военных не пускают в обещанные Путиным отпуска. Ведь в России после объявления мобилизации все договоры, независимо от того, на какой срок они были подписаны, становятся бессрочными.

"Люди будут служить либо до своей смерти, либо до окончания войны – глядя, что наступит раньше. Это такая каббала новая или крепостное право", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, российские командиры специально посылали солдат под Марьинкой насмерть, чтобы выведать огневые позиции ВСУ.