Российские командиры специально посылают солдат под Марьинкой на смерть, чтобы выведать огневые позиции ВСУ – The New York Times

Российское командование сознательно отправляют своих солдат на верную смерть для того, чтобы они обнаруживали огневые позиции Вооруженных сил Украины. Первую волну пехоты отправляют на штурм, зная, что эти военные, точно будут убиты.

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Об этом говорится в материале издания New York Times, опубликованном в понедельник, 6 марта. О такой тактике армии страны-агрессора журналистам рассказали военнослужащие 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. В частности ее захватчики применяют под городом Марьинка в Донецкой области.

Эти группы оккупантов защитники Украины называют "мясом" из-за высокого уровня их гибели.

В то время, как ВСУ ведут по противнику огонь, российские корректировщики замечают огневые позиции украинских войск и ведут по ним шквальный минометно-артиллерийский огонь. Затем врывается вторая волна российской пехоты, пытаясь проникнуть на позиции ВСУ.

Как говорится в материале, такая тактика захватчиков не отличается от той, которая применялась во время Первой мировой войны.

"Как отметил в то время французский офицер, капитан Андре Лафарг в брошюре под названием "Штурм в окопной войне", прорыв хорошо защищенных траншей обходится дорого. "Пехотные части исчезают в огненной печи, как горсти соломы", – писал он", – написали журналисты.

Они напомнили, что города Марьинка на Донбассе на самом деле больше не существует, кроме точки на карте. Из города выехало около 9 тысяч жителей, российские военные уничтожили там все здания.

"Давным-давно он вошел в список городов, опустошенных российскими войсками, его здания сровняли с землей или превратили в обугленные, выдолбленные раковины. Но для украинцев защита Марьинки сохранилась", – говорится в статье.

Напомним, недавно журналисты AP показали уничтоженную оккупантами Марьинку на видео из дрона. В городе не осталось ни одного уцелевшего здания. Дрон информагентства также зафиксировал, как российские танки в упор расстреливают остатки сооружений и жилых домов, очевидно, пытаясь убить украинских воинов, которые до сих пор удерживают позиции на половине этого населенного пункта.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что уничтожение оккупантами Марьинки – это преступление, за которое, как и за другие, Россия будет отвечать перед трибуналом. Также агрессор столкнется с другими последствиями развязанной им войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали, как выглядит сейчас Святогорская лавра в Донецкой области. Вокруг нее – осколки и разрушения, а от былой живописной набережной ничего не осталось.

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