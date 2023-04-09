Оккупанты ударили ракетой по мосту на Черниговщине: момент показали на видео

Оккупационные войска РФ ударили авиационной ракетой по приграничной территории Черниговской области. Вследствие обстрела был разрушен мост вблизи села Гремяч.

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Как сообщили в Оперативном командовании "Север", ракета была выпущена самолетом с территории России. Сообщение о взрыве в районе Гремяча было получено около 11:54 в воскресенье, 9 апреля (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Причина обстрела – разрушение инфраструктуры населенного пункта. О потерях среди местного населения информация не поступала", – заявили в командовании.

Как сообщил "Суспільному" староста Гремяча Андрей Ирха, ракета упала за селом, пострадавших среди населения нет.

В то же время в сеть попало видео удара, на котором видно, как ракета попадает в мост через реку Судость возле Гремяча.

По данным СМИ, оккупанты могли применить "умную" бомбу – УМПК или модернизированную высокоточную авиационную ракету Х-29ТД класса воздух – земля.

Также отмечается, что удар оккупанты объяснили тем, что якобы хотят помешать визитам диверсантов в Брянскую область. Однако мост расположен не на границе и на передвижение диверсантов вряд ли может повлиять.

Село Гремяч расположено в Новгород-Северском городском сообществе Новгород-Северского района Черниговщины вблизи границы с Брянской областью РФ. Известно как самый северный населенный пункт Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В минобороны РФ обвинили ВСУ в якобы подготовке химической атаки на Сумщине. Для этого украинская армия якобы подготовила участок "передового рубежа обороны" в Ахтырке.

– 9 апреля в ОК "Север" сообщили, что над Сумщиной был уничтожен российский беспилотник. Военные показали фото сбитого БПЛА.