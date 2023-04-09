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Над Сумщиной уничтожен вражеский беспилотник. Первое фото

Лилия Рагуцкая
War
2 минуты
2,7 т.
Над Сумщиной уничтожен вражеский беспилотник. Первое фото

Над Сумщиной украинские воины уничтожили российский БПЛА. Его сбили зенитчики Оперативного командования "Север".

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По предварительным данным ликвидирован беспилотник типа Zala 421-16е. Сбитую вражескую "птичку" показали в Telegram-канале ОК "Север".

"Силы обороны Северщины уничтожили вражеский БпЛА. В воскресенье 9 апреля бойцы-зенитчики сбили над Сумщиной российский БпЛА, предварительно типа Zala 421-16е", – говорится в сообщении.

Над Сумщиной уничтожен вражеский беспилотник. Первое фото

Российские беспилотные самолеты ZALA производятся ижевской компанией ZALA AERO GROUP. На сайте разработчика отмечено, что они предназначены "для дистанционного мониторинга, наблюдения в широком диапазоне метеоусловий подстилающей поверхности, в том числе сложного рельефа местности и водной поверхности".

Самолет способен искать объекты на значительном расстоянии с точным определением их географических координат, эффективен при проведении масштабной аэрофотосъемки протяженных объектов (например, нефтегазотрубопроводов), лесных массивов, водных ресурсов, автомобильных и железных дорог и т.д. Позволяет службам МВД и МЧС решать разведывательные задачи, бороться с браконьерством и другими правонарушениями обеспечивает информационную поддержку наземным подразделениям в условиях ЧС.

Теперь же эти БПЛА Россия применяет для разведки.

Над Сумщиной уничтожен вражеский беспилотник. Первое фото

ZALA 421-16 построен по аэродинамической схеме "летающее крыло". При создании аппарата использовались технологии обеспечения малой заметности Запуск БПЛА осуществляется с помощью пневматической катапульты, посадка — на парашюте с автоматически наполняющейся амортизационной подушкой. Работает аппарат на двигателе внутреннего сгорания, в зависимости от типа двигателя время полета самолета может составлять 4 часа и 8 часов (при двухтактном и четырехтактном двигателе соответственно).

Радиус действия видео/радиоканала этого БПЛА составляет 50-70 км, поднимается на высоту до 3 тысяч метров.

Напомним, накануне Силы обороны избивали еще один российский дрон, применявшийся ранее исключительно для поисково-спасательных работ, а ныне передан оккупационной армии для воздушной разведки. БПЛА "Supercam" утилизировано в небе над Николаевщиной.

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