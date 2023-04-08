В Николаевской области украинские защитники сбили вражеский БПЛА Supercam

Украинские воины 8 апреля уничтожили очередной российский беспилотник. Силы ПВО приземлили вражескую "птичку" в Николаевской области.

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Как выяснилось, враг потерял еще один БПЛА "Supercam", с помощью которого россияне вели воздушную разведку. Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг".

"8 апреля 2023 года, около 13.00, в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожен российский разведывательный беспилотник "Supercam". Вместе к Победе!" – отметили в ОК "Юг".

Российский беспилотник Supercam S350 предназначен для ведения аэрофотосъемки для создания карт, а также для воздушного мониторинга. Такие дроны производятся российской группой компаний "Беспилотные системы", ранее они использовались для нужд спасательных служб, однако после начала полномасштабной агрессии РФ против Украины появились и на вооружении оккупационной армии. С их помощью враг ведет воздушную разведку.

На сайте производителя отмечается, что Supercam S350 оснащен камерами с разрешением 20/24/42/60 МП, гиростабилизированным тепловизором, видеокамерой PAL или HD с 10/33-х кратным оптическим увеличением, лазерным целеуказателем, мультиспектральной камерой и модулем автоматического сопровождения. На беспилотнике можно установить до трех полезных нагрузок одновременно.

За связь отвечает двухчастотный приемник геодезического класса и командно-телеметрическая радиолиния с функцией псевдослучайной перестройки частоты для защиты от помех. Видеосигнал передается по широкополосному защищенному каналу на расстояние до 100 км.

В воздухе Supercam S350 может произвести до 4,5 часов. Со скоростью до 120 км/ч он может улететь на расстояние более 240 км от оператора и способен работать на высоте в диапазоне от 150 м до 5 км. Режимы полета – автоматический или полуавтоматический, время развертывания составляет 15 минут, а максимальный взлетный вес достигает 11,5 кг.

Напомним, накануне стало известно, что ВСУ сбили в районе Марьинки в Донецкой области Су-25 оккупантов. Момент уничтожения бронированного дозвукового самолета-штурмовика советской разработки попал на видео.

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