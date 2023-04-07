ВСУ сбили в районе Марьинки на Донетчине Су-25 оккупантов: момент попал на видео

Защитники Украины в пятницу, 7 апреля, сбили очередной вражеский штурмовик Су-25 "Грач". Самолет был уничтожен в районе Марьинки на Донетчине.

Видео дня

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины в пятницу, 7 апреля. "Хорошая новость. В районе Марьинки, на Донетчине, уничтожен Су-25 противника. Выстоим и победим!" – говорится в публикации на странице ведомства в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В свою очередь, в Командовании Десантно-штурмовых войск ВСУ рассказали, что российский самолет сбили десантники подразделения противовоздушной обороны одной из воинских частей ДШВ.

Су-25 ("Грач", по коду НАТО Frogfoot – "лягушачья лапа") – советский бронированный дозвуковой самолет-штурмовик.

Предназначен для поддержки сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также для уничтожения объектов с заданными координатами в любых метеоусловиях.

Су-25 эксплуатируются с 1981 года. В 2009 году минобороны РФ объявило о возобновлении закупок штурмовиков этого типа. Стоимость одного "Грача" составляет около 11 млн долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 5 апреля Силы обороны Украины приземлили российский "Аллигатор".

– 17 марта бойцы горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" заявили, что сбили вражеский Су-25. Уничтожить самолет удалось из польского ПЗРК Piorun.

– Согласно данным Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 7 апреля, с начала масштабного вторжения РФ в Украине было уничтожено 306 самолетов и 292 вертолета врага.