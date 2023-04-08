Возможны провокации: у Шойгу обвинили украинскую армию в подготовке химической атаки на Сумщине

В министерстве обороны России обвинили Украину в подготовке химической атаки в Сумской области. Там заявили, что украинская сторона якобы хочет инсценировать обстрел с применением отравляющих веществ со стороны РФ.

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У Шойгу выдали, что для этого украинская армия якобы подготовила участок "передового рубежа обороны ВСУ на линии боевого соприкосновения с российскими войсками". Его, по версии РФ, обустроили в Ахтырке Сумской области.

"На оборудованные псевдо-позиции планируется доставить из моргов тела и останки погибших украинских военнослужащих, смерть которых наступила якобы в результате огневого поражения "российскими" артиллерийскими боеприпасами, снаряженными "отравляющими веществами", – нафантазировали в минобороны РФ.

Там также заявили, что Украина якобы хочет обработать указанный участок местности и тела украинских военнослужащих отравляющим веществом. Каким именно – не указано. Это, считают в России, по "плану Киева" позволит западным экспертам задокументировать применение российскими оккупантами химического оружия в войне против Украины.

В минобороны страны-агрессора добавили, что украинским спецслужбам якобы поручили подготовить и опубликовать в социальных сетях фальшивые радиоперехваты, на которых оккупанты обсуждают подготовку к применению химического оружия. Также для большей правдоподобности должны быть опубликованные сфабрикованные наряды на получение специальных боеприпасов для установок РСЗО "Град".

"По замыслу киевского режима, данная провокация позволит развернуть в западных СМИ очередную медиакампанию по дискредитации Российской Федерации, в том числе попытаться инициировать заседание Совета Безопасности ООН с соответствующими обвинениями российской стороны", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский оккупант показал химоружие, которое войска РФ применяют против ВСУ на фронте. Он выложил фото с химической гранатой К-51 и заявил о запрещенном хлорпикрине, высокая концентрация которого приводит к смерти.

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