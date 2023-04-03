Вызывает сильное воспаление и может убить: российский террорист показал химоружие, которое оккупанты применяют против ВСУ. Фото

Российский неонацист показал химоружие, которое оккупационные войска РФ применяют против ВСУ на фронте. Он выложил фото с химической гранатой К-51 и заявил о запрещенном хлорпикрине, высокая концентрация которого приводит к смерти.

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Снимок появился в Telegram-канале так называемой диверсионно-штурмовой группы "Русич" 2 апреля, хотя очевидно, что был сделан не сейчас. Этим пабликом руководит россиянин Алексей Мильчаков, известный своими нацистскими взглядами, жестоким обращением с животными и участием в боевых действий на украинском Донбассе и в Сирии (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

В посте он разместил призывы к использованию против украинских военных запрещенного хлорпикрина – боевого ядовитого газа, который вызывает воспаление слизистой и дыхательных путей, а при высокой концентрации приводит к смерти человека.

Свои слова об этом веществе пропагандист дополнил иллюстративным фото дрона, рядом с которым стоит химическая граната К-51.

Какое боевое применение хлорпикрина?

При контакте хлорпикрин вызывает у человека сильное воспаление глаз, носа, горла, дыхательных путей. Работает как слезоточивый газ, быстро лишает боеспособности, а большой концентрации (2 мг/л при экспозиции 10 минут) может привести к смерти. Кроме того, химикат отравляет воду и еду солдат.

Из-за ядовитых свойств вещество в больших количествах использовали во время Первой мировой войны и накапливали во время Второй мировой войны, войска СССР применяли его в Афганистане. Сейчас хлорпикрин запрещено использовать в военных целях согласно Конвенции о запрещении химического оружия наравне с фосгеном, хлорцианом и синильной кислотой.

Применять вещество в боевых действиях перестали также из-за невысокой токсичности по сравнению с другими ядовитыми веществами и сильным раздражающим действием, что позволяет быстро выявить применение химического оружия и нейтрализовать эффект. Однако долгое время хлорпикрин использовали для обучения военных и проверки средств химзащиты.

Что известно о Мильчакове?

По информации Офиса генпрокурора Украины, неонацист из РФ Алексей Мильчаков имеет отношение к убийству не менее 40 украинских воинов в Донецкой области.

Подразделение ДШРГ "Русич", которое он возглавляет, в свое время распространило инструкцию с призывом к российским военным не информировать командование о пленных бойцах ВСУ, а совершать в отношении их жестокие пытки: рубить пальцы, отрезать уши, загонять иглы под ногти и т. д., а затем расстреливать.

Мильчаков также воевал в Сирии в составе частной военной компании "Вагнер". Ранее он получил скандальную популярность, разместив в сети циничную публикацию, в которой показал, как отрезает голову щенку и съедает ее. Россиянин неоднократно позировал с нацистской символикой и призывал к истреблению бомжей и собак.

В августе 2022-го нацист и садист Мильчаков засветился на видео своего коллеги-пропагандиста, едва не ставшего наводчиком для украинской артиллерии. Тогда им с оккупантами пришлось бежать, это было на Донетчине.

Как сообщал OBOZREVATEL, открытые источники указывают на зафиксированные случаи использования хлорпикриновых гранат К-51 ВС РФ во время вторжения в Украину. Недавно такое запрещенное оружие – "слезоточивые" гранаты нелетального действия – оккупанты применили против ВСУ на Авдеевском и Марьинском направлениях.

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