Оккупанты применили на Донбассе аэрозольные ''слезоточивые'' гранаты: чем опасны и почему запрещены Женевским протоколом

Военные преступники из рядов оккупационной армии РФ применили против украинцев аэрозольные "слезоточивые" гранаты. Средствами ведения войны, запрещенными международными протоколами, захватчики вели обстрелы на Авдеевском и Марьинском направлениях.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, публикуя сводку о событиях на фронте по состоянию на утро 28 марта. Следует отметить, что за 398 суток полномасштабного вторжения в Украину российские войска множество раз применяли запрещенное вооружение против военных и гражданских.

Известно, что накануне на Авдеевском и Марьинском направлениях враг вел безуспешные наступательные действия в сторону Степного, Авдеевки, Северного, Первомайского, Невельского и Марьинки.

"Применил аэрозольные "слезоточивые" гранаты нелетального действия в районах населенных пунктов Новокалиново, Ласточкино, Первомайское и Марьинка. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов. Среди них Новокалиново, Красногоровка, Степное, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Первомайское, Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области", – сообщили в Генштабе ВСУ.

Очевидно, речь идет о гранатах К-51. Именно такие российские наемники активно применяли во время боев за Донецкий аэропорт в 2015 году. Боец, попадающий в аэрозольное облако, без противогаза не способен сопротивляться и вести огонь, поскольку руки рефлекторно тянутся к лицу, чтобы протереть глаза. Дыхательные пути человека в это время пронизывает одышка с кашлем, а носовые пазухи заполняет слизь.

Эта ручная аэрозольная "слезоточивая" граната нелетального действия была разработана в 1970-е годы в СССР. Она имеет герметичный корпус из жесткого пластика с металлическим дном, наполненный порошкообразным сильно раздражающим веществом нелетального действия (вероятно, CS – 2-хлоробензальмалононитрил).

Воздействие К-51 по сравнению с гранатами, например, для разгона демонстрантов значительно выше, поскольку она была создана для военных и спецслужб. После начала горения запала происходит реакция внутри корпуса, горящее вещество повышает давление и выбивает дно гранаты, распыляя облако химического вещества.

Применение химических средств борьбы с беспорядками (в частности, веществ слезоточивого действия) как средств ведения войны запрещено Конвенцией о химическом оружии (п. 5 ст. 1) и Женевским протоколом 1925 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре прошлого года подразделения Сил обороны Украины в Запорожской области с помощью средств радиоэлектронной борьбы обезвредили вражеский БПЛА, который нес гранату К-51 с сильнораздражающим веществом. Позже бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ показали деталь еще одной аэрозольной гранаты К-51, которые оккупанты сбросили на украинские позиции на Донбассе.

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