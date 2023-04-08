'Нет возможности сбивать': в Воздушных силах назвали новую угрозу для Украины и рассказали, почему ВСУ так нужны F-16

Россия начала производить новый вид тяжелых авиационных бомб весом в 1,5 тонны. Ими войска государства-агрессора могут атаковать Украину на расстоянии более 50 км.

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Силы обороны нашего государства пока не могут противодействовать этим авиабомбам, сбивать их могли бы помочь наземные системы Patriot и Samp-t, а также современные западные истребители типа F-16. Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, в России начали производить новый вид тяжелых авиационных бомб, вес каждой из них составляет 1,5 тонны. Ими захватчики атакуют Украину, однако Силы обороны пока не могут их сбивать.

Новые авиабомбы оккупанты применяют дистанционно.

"Такие бомбы наносят удары с дистанции 50 плюс километров и по линии боевого столкновения или государственной границы", - отметил Игнат, добавив, что достать их украинским военным нечем.

"Полуторатонные бомбы – это уже втрое большая мощность. Еще раз подчеркиваю, что нужны средства, которые могут противостоять – это системы Patriot, Samp-t из наземных. А лучше всего – это современные самолеты F-16 или другие поколения "4+", способные противостоять российской авиации на дальних подступах", – сказал он.

Также Игнат напомнил, что недавно министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу демонстративно ездил на предприятия, производящие 1,5-тонные бомбы. Представитель Воздушных сил предположил, что они будут оснащены крыльями и GPS навигацией так же, как 500-килограммовые бомбы, которыми в последнее время РФ все чаще атакует Украину.

Напомним, ранее Игнат заявлял, что Россия израсходовала запас ракет зимой и начала применять управляемые авиационные бомбы. Он подчеркнул, что эти боеприпасы в большинстве своем представляют угрозу для районов у линии столкновения и вблизи государственной границы. Также россияне все чаще атакуют военные объекты в Украине.

Эти модифицированные советские бомбы стоят значительно дешевле ракет, поэтому подходят РФ, которая никогда не делает ставку на точность, а пытается добиться успеха количеством запущенных снарядов. Именно такими бомбами Россия уже разрушила Мариуполь и Сирию.