Дроны атаковали российский Дзержинск: над стратегическим заводом поднялся дым. Фото и видео

В ночь на 19 августа в Дзержинске Нижегородской области звучали взрывы, в регионе в это время была объявлена "беспилотная опасность". После этого россияне в соцсетях публиковали кадры с дымом над городом.

Видео дня

Источник возгорания, вероятно, находится на территории военного завода имени Свердлова. К такому выводу пришел OSINT-аналитик независимого российского издания ASTRA.

Что известно

Судя по кадрам в сети, ночью Дзержинск подвергся массированной атаке БпЛА, после которой в городе вспыхнул пожар. Горит, вероятно, важный для агрессора военный завод.

"OSINT-аналитик ASTRA установил, что с высокой вероятностью источник задымления расположен на территории завода взрывчатых веществ им. Свердлова. Завод находится в западной части Дзержинска", – отмечено в сообщении.

Главные истории дня

ФКП "Завод имени Я. М. Свердлова" – градообразующее предприятие Дзержинска, входящее в военно-промышленный комплекс России. Это стратегически важный оборонно-химический завод, один из крупнейших производителей взрывчатых веществ в России, основанный более века назад.

Предприятие попало под санкции Украины за поддержку действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины .

С 23 июня 2023 года завод также включен в санкционный список стран Евросоюза, находится он и под санкциями США, Великобритании, Японии и Швейцарии.

На это предприятие уже прилетало ранее – и неоднократно. В частности, прилет по заводу фиксировался 30 апреля. Тогда вследствие атаки также вспыхнул пожар.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 18 августа под прицелом Сил обороны оказались НПЗ, склад Wildberries и объекты энергетики РФ.

В тот день дроны атаковали Московскую область, в регионе произошли отключения света.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!