Под прицелом оказались НПЗ и склад Wildberries: дроны атаковали Московскую область. Фото и видео

В ночь на 18 августа беспилотники совершили налёт на территорию страны-агрессора, там раздавались взрывы. Под ударом оказалась Московская область, работала ПВО.

Видео дня

Целью дронов стал очередной склад Wildberries и, вероятно, НПЗ. Фото и видео последствий собрал Telegram-канал Exilenova+.

Ход атаки

По информации мэра Москвы Сергея Собянина, движение БПЛА в сторону столицы РФ было зафиксировано еще вечером 17 августа. После 02:00 ночи противовоздушная оборона якобы активно начала сбивать цели. Уже к 05:00 утра минобороны насчитало более 600 дронов, летевших на Москву.

"В период со вчерашнего вечера до 5:00 утра сегодня в сторону Московского региона летело 620 БПЛА, из них 180 беспилотников уничтожено в Московском регионе. На местах падения обломков работают экстренные службы", – говорится в сообщении чиновника.

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Кроме того, по данным Росавиации, в аэропорту Шереметьево ввели план "Ковер", из-за чего временно приостановили прием и отправку рейсов. Еще ранее не работали аэропорты Жуковский, Внуково и Домодедово.

Впоследствии появилась информация о попадании БПЛА в склад Wildberries в районе Атлант-парка. Там возник пожар и поднялся густой дым.

Также из-за неэффективной работы российской ПВО и РЭБ вблизи Московского НПЗ зафиксировано падение обломков. Информация о попадании по нефтяному объекту уточняется.

Напомним, в ночь на 16 августа Московская область подверглась атаке дронов. В результате попаданий в регионе вспыхнули пожары на двух крупных логистических объектах. В частности, горел крупнейший склад российского маркетплейса Wildberries в Коледине, а также мультимодальный логистический комплекс "Северное Домодедово".

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