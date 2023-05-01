Россия обстреляла Черниговщину: есть попадание в образовательное учреждение Новгород-Северского района, погиб ребенок

В понедельник, 1 мая, российские террористические войска обстреляли Новгород-Северский район на Черниговщине, в результате чего погиб ребенок. Попадание пришлось в учебное заведение.

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Об этом сообщил в Telegram начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус. Он отметил, что заведение не работало, ребенок находился неподалеку.

Информация о пострадавших на данный момент уточняется.

Напомним: также ракетную атаку на украинские города российские оккупанты устроили под утро 1 мая. Первые взрывы прогремели около 05:00 в Днепропетровской, Киевской и Хмельницкой областях – защитники неба обезвредили 15 из 18 вражеских крылатых ракет.

После этого в министерстве обороны государства-террориста РФ традиционно похвастались ударами по Украине, нанесенными в ночь на 1 мая. Там заявили, что якобы были обстреляны объекты военно-промышленного комплекса нашей страны.

"Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены. Нарушена работа предприятий, которые осуществляли выпуск боеприпасов, вооружений и военной техники для украинских войск", – заявили в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в ночь на 28 апреля россияне устроили массированную ракетную атаку на Украину. Около 4 часов утра взрывы прогремели в Днепре, Кременчуге, Николаеве, Киеве, Умани;

– одна из российских ракет попала в жилую многоэтажку в Умани Черкасской области. Террористической атакой россияне разрушили целый подъезд – погибли 23 человека, 18 пострадали;

– в сети опубликовали фото детей, ставших жертвами ракетного удара по многоэтажке в Умани Черкасской области, – тогда Россия убила 6 маленьких украинцев от 1,5 до 17 лет.

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