'Их убила Россия': в сети показали фото детей, погибших в результате ракетного удара оккупантов по многоэтажке в Умани

В сети опубликовали фото детей, которые стали жертвами ракетного удара по многоэтажке в Умани Черкасской области. Совершив очередной террористический акт 28 апреля, государство-террорист Россия убило 6 маленьких украинцев.

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Их фотографии опубликовали в Facebook-сообществе "Их убила Россия". Среди погибших оказались дети от 1,5 до 17 лет.

Список убитых государством-террористом детей:

– Ульяна Тройчук – 8 лет (2014 года рождения) – погибла с отцом Романом, его женой Антониной и бабушкой. С девочкой попрощались 30 апреля.

– София Шульга – 11 лет (2011 года рождения) – ученица 6 класса Уманской гимназии №5;

– Кирилл Писарев – 17 лет (2005 года рождения) – брат Софийки Шульги, учащийся 11 класса Уманского лицея №1. Семья детей несколько лет назад уже бежала от войны из Луганщины. У погибших детей остались мама, папа и младший братик. Прощание с Кириллом и Софийкой состоялось 30 апреля.

– Иван Одайский – 1,5 года – погиб с мамой 28-летней Аленой Одайской. Прощание с ними состоится 1 мая в 11:00 в с. Городецкое, ул. Солнечная,6.

– Алексей Лысак – 16 лет

– и его сестра Алина Барченко – 10 лет – погибли с мамой Ирой, бабушкой и тетей.

Напомним: всего в результате ракетного удара РФ по многоэтажке в Умани Черкасской области погибли по меньшей мере 23 человека. Все обнаруженные тела удалось идентифицировать. Также неизвестна судьба двух женщин. Спасены при разборе завалов 17 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 28 апреля в Умани ракета РФ попала в многоэтажку, разрушившую целый подъезд, в котором было 46 квартир. В разрушенном подъезде проживали 109 человек;

– после очередного теракта в России сделали циничное заявление об ударах по домам в Умани и Днепре, в результате которых погибли дети. В минобороны государства-агрессора разместили фотографию с запуском ракет и надписью "Цели достигнуты".

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