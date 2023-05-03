Оккупанты атаковали Киев иранскими дронами Shahed: силы ПВО сбили все вражеские цели

В ночь на 3 мая российские оккупационные войска атаковали украинскую столицу Киев иранскими дронами Shahed. В воздушном пространстве вокруг города были обнаружены и сбиты все вражеские цели.

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Об этом сообщили в Telegram Киевской городской военной администрации. Там заметили, что атака ночью была уже третьей за последние шесть дней.

"Данные оперативной сводки на данный момент – без жертв и разрушений. Информация уточняется", – отметил начальник КМВА Сергей Попко и выразил благодарность украинским силам ПВО за профессиональность и отличную службу.

Напомним: утром 28 апреля в Киеве прозвучала серия взрывов, перед тем по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за ракетной атаки РФ. В результате падения обломков в столице перебита локальная линия электросетей и повреждена дорога. В тот день защитники неба сбили 11 российских ракет и два беспилотника.

По данным мониторинговых источников, страна-агрессор осуществляла пуски ракет Х-101/555 из нескольких стратегических ракетоносцев Ту-95мс.

Также под утро 1 мая оккупационные войска России устроили новую ракетную атаку на украинские города. Первые взрывы прогремели до 05:00 в Днепропетровской и Киевской областях – защитники неба обезвредили 15 из 18 вражеских крылатых ракет.

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симонс отреагировала на новую воздушную атаку России на Украину. Она отметила, что наша противовоздушная оборона усиленно работает в ответ на "российский первомайский будильник".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 2 мая российские захватчики снова обстреляли Черниговщину и Сумщину. Оккупанты совершили 5 атак на пограничные населенные пункты;

– 1 мая российские террористические войска обстреляли Новгород-Северский район Черниговской области, в результате чего погиб ребенок. Попадание пришлось по учебному заведению.

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