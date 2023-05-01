'Русский первомайский будильник': посол Британии отреагировала на новую ракетную атаку РФ на Украину

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симонс отреагировала на новую воздушную атаку России на Украину. Она отметила, что наша противовоздушная оборона усиленно работает в ответ на "российский первомайский будильник".

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Об этом дипломат написала в своем Twitter. Около пяти утра понедельника она отметила, что слышит громкие звуки.

"Сейчас на улице шумно. Похоже, что украинская противовоздушная оборона вынуждена усиленно работать в Киеве в ответ на российский первомайский будильник", – написала Симонс.

Напомним: под утро 1 мая оккупационные войска России устроили новую ракетную атаку на украинские города. Первые взрывы прогремели до 05:00 в Днепропетровской и Киевской областях – защитники неба обезвредили 15 из 18 вражеских крылатых ракет.

По словам начальника КМВА Сергея Попка, предварительно, ВС РФ вели обстрел ракетами из самолетов стратегической авиации (типа Ту95мс), одновременно враг атаковал дронами. В воздушном пространстве Киева силы ПВО уничтожили все вражеские ракеты и БПЛА. Часть жителей столицы спустилась в метрополитен, работавший как укрытие.

Остальные ракеты атаковали территорию Павлоградского района Днепропетровщины, в результате чего пострадали десятки человек. По предварительным данным, речь идет о 25 раненых, среди которых трое детей.

В городе Павлограде повреждено промышленное предприятие. Там произошел пожар, который спасатели уже ликвидировали.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в ночь на 28 апреля россияне устроили массированную ракетную атаку на Украину. Около 4 часов утра взрывы прогремели в Днепре, Кременчуге, Николаеве, Киеве, Умани;

– тем временем россияне возмутились из-за того, что их ракеты не достигают целей. Они выразили недовольство, что во время воздушной атаки утром 1 мая ни в одном украинском городе не было отключений электроэнергии.

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