В Николаевской области вражеский дрон попал в частный дом: подробности

В ночь на 3 мая российская террористическая армия атаковала Николаевскую область ударными дронами-камикадзе иранского производства. Один из БПЛА попал в частным дом.

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В результате атаки на месте происшествия возник пожар. Об этом в Telegram сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

По информации ОВА, в 03:50 в результате попадания ударного дрона типа Shahed-131/136 возник пожар частного домовладения на территории населенного пункта Куцурубской громады.

Возгорание было оперативно ликвидировано подразделением ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области. В результате вражеской атаки пострадавших среди мирных жителей нет.

Второй Shahed, который российские террористы запустили по территории Николаевской области, был уничтожен силами обороны.

Напомним, в ночь на 3 мая российские террористические войска устроили очередную атаку беспилотниками на Украину. Силы украинской противовоздушной обороны уничтожили 21 из 26 вражеских БПЛА. ПВО сработало в ряде городов Украины. В частности, взрывы слышали в Киеве, Запорожье, Черкасской области, в Кропивницком и Днепре.

Ранее сообщалось, что защитники неба из воздушного командования "Восток" уничтожили 7 вражеских БПЛА, однако одному удалось достичь цели. В результате удара в Днепре повреждено административное здание – там возник пожар, который уже потушили.

В воздушном пространстве вокруг Киева были обнаружены и сбиты все вражеские цели. Ночная атака на украинскую столицу была уже третьей за последние шесть дней. Предварительно обошлось без жертв и разрушений.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 1 мая Россия также устроила очередную ракетную атаку на Украину. Во время воздушной тревоги около 04:50 первые взрывы прогремели в Киеве: защитники неба сбили 11 российских ракет и два беспилотника;

– также 1 мая российские террористические войска обстреляли Новгород-Северский район Черниговской области, в результате чего погиб ребенок. Попадание пришлось по учебному заведению.

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