Появились данные о состоянии детей, пострадавших в результате удара РФ по пригороду Днепра: спасательная операция продолжается

В субботу вечером, 3 июня, российские оккупационные войска атаковали Подгородненскую громаду Днепропетровской области. В результате разрушения жилого дома пострадали 20 человек, пятеро из них – это дети.

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Трое несовершеннолетних в тяжелом состоянии, говорят медики. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Это мальчики 6, 11 и 15 лет – они находились в операционных.

Также из-за российской атаки пострадали девочки 11 и 17 лет – они в удовлетворительном состоянии, будут лечиться амбулаторно.

В общей сложности с места обстрела госпитализировали 17 раненых местных жителей.

"Под завалами разрушенного дома спасатели продолжают искать людей. Вероятно, там есть ребенок", – добавили в ОВА.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Вечером в субботу, 3 июня, в Днепре и окрестностях был слышен мощный взрыв. Сразу после него в городе и области была объявлена воздушная тревога. Враг атаковал Подгородненскую громаду вблизи областного центра. Пострадали 20 человек, среди них пятеро детей.

– В сети показали видео первых минут после прилета российской ракеты в двухэтажный жилой дом в Подгородном под Днепром. На опубликованные кадры попали масштабы разрушений и момент спасения раненого из-под завалов.

– Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар российских оккупационных войск по дому на Днепропетровщине. Он подчеркнул, что россияне понесут ответственность за все содеянное.

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