Оккупанты ночью запустили по Украине 22 воздушных цели: силы ПВО сбили четыре ракеты и 14 дронов

Ночью 9 июня государство-террорист Россия совершила очередную массированную атаку на города Украины шестью крылатыми ракетами и 16 ударными дронами. Наши защитники неба обезвредили 18 таких целей.

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Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ. Отметим, что тревога охватила все области и длилась от двух с половиной до пяти часов, зафиксировано попадание на Житомирщине.

Отмечается, что атака пришлась на период с 22:00 четверга по 04:00, когда российские оккупанты нанесли удар по Украине иранскими ударными дронами Shahed-136/131 и крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-55 по военным объектам и объектам критической инфраструктуры.

"Пуски "Шахедов" осуществлялись с южного направления, крылатых ракет – из района Каспийского моря, с четырех стратегических бомбардировщиков Ту-95мс. В течение атаки запущено до 16 ударных БПЛА и шесть крылатых ракет воздушного базирования", – говорится в сообщении.

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил в зонах ответственности воздушных командований "Восток", "Запад" и "Юг", а также во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны были уничтожены четыре крылатые ракеты Х-101/Х-55, 10 ударных дронов Shahed-136/131, "Ланцет" и четыре БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10", Supercam.

В Воздушных силах уточнили, что также 8 июня около 20:00 враг нанес удары с Черного моря двумя ракетами "Калибр" по одному из гражданских объектов Черсасщины. Из-за действий российских военных преступников там возник пожар и есть разрушение, пострадали восемь человек.

Авиацией Воздушных сил ВСУ за прошедшие и эти сутки нанесено до 20 огневых авиаударов по средствам ПВО, логистике, военной технике и позициям оккупационных войск РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью вторника, 6 июня, Силы противовоздушной обороны уничтожили в небе Украины 35 из 35 российских крылатых ракет. Они летели из района Каспийского моря, большинство – в направлении Киева.

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