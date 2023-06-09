Оккупанты нанесли удар по жилому массиву на Житомирщине: есть погибший и раненые. Фото

Государство-террорист Россия во время массированной воздушной атаки по Украине ночью 9 июня нанесла ракетный удар по Житомирщине. Предварительно, защитники сбили вражескую цель, в то же время падение обломков в жилом массиве Звягельской громады привело к разрушениям и жертвам.

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Известно, что один человек погиб и трое пострадали. Об этом сообщили Звягельский городской совет в Facebook, а также ОВА (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"В результате очередной ракетной атаки врага ночью 9 июня произошло попадание в жилмассив частного сектора нашей общины", – говорится в посте.

По словам городского головы Звягеля (ранее Новоград-Волынский. – Ред.) Николая Боровца, пока известно о шести разрушенных домах и десятках поврежденных.

"К сожалению, один человек погиб, также есть раненые, которым оказывается вся необходимая помощь", – отметил он.

Мэр добавил, что на месте удара работает руководство общества, а также экстренные службы. Местных попросили не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Позже глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко уточнил, что ночью во время воздушной тревоги на Житомирщине силами ПВО, по предварительным данным, была сбита одна ракета.

"В результате падения обломков в г. Звягель разрушено один и повреждены 12 жилых домов. Один человек погиб и трое травмированы", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время воздушной атаки РФ по Украине ночью 28 мая было подтверждено попадание в Житомире – с разрушениями, но без пострадавших. Под поражение попали места общего пользования многоквартирных домов, учебные заведения и учреждения здравоохранения.

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