В Житомире после ночной атаки российскими дронами есть повреждения, – мэр

Российская атака по Украине дронами-камикадзе ночью 28 мая затронула Житомирщину – там раздавались взрывы. На утро подтверждено попадание в облцентре – с разрушениями, но без пострадавших.

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О нем сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин в Facebook. Детали прилета он пообещал рассказать позже.

"Около пяти часов длилась тревога. Житомир без жертв. Есть повреждения. Позже детали. Держимся", – написал чиновник.

Отметим, что в комментариях к посту житомиряне рассказали, какие последствия прилета слышали или видели. Этим мгновенно воспользовался враг для распространения пропаганды в российских Z-пабликах.

Глава Житомирской ОВА Сергей Бунечко указал, что ночью враг нанес удар по одному из инфраструктурных объектов в регионе, поэтому были слышны взрывы.

"По предварительным данным, жертв и пострадавших нет", – написал он.

Во время этой воздушной атаки страна-агрессор РФ запустила в сторону Украины рекордное количество ударных дронов Shahed-136/131 иранского производства – 54 штуки. Из них 52 "Шахеда" сбили силы ПВО, в частности большинство – на Киевщине.

Ночью воскресенья в сети сообщалось о взрывах в Киевской, Житомирской, Сумской и Николаевской областях. В ОВА подчеркивали, что силы ПВО стоят на защите украинского неба и отбивают российскую атаку.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 мая на Житомирщине тоже раздался взрыв во время воздушной атаки РФ по Украине. Тогда был зафиксирован прилет рядом с промышленным объектом в области.

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