В Житомирской области во время воздушной тревоги был прилет: первые подробности

В ночь на 1 мая в Житомирской области раздался взрыв во время воздушной тревоги. Зафиксировано попадание рядом с одним из промышленных объектов области.

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Об этом сообщило "Суспільне" со ссылкой на слова главы управления информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Житомирской ОВА Ирины Дембицкой. Сейчас эксперты выясняют, чем именно был нанесен удар.

Отмечается, что тревога в области была объявлена около 4 утра, а отбой – в 6:46. Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко у себя в Telegram призвал жителей региона находиться в укрытиях, не снимать и не выкладывать фото и видео с работой ПВО. Он подчеркнул, что угроза ракетного удара сохраняется.

Напомним: 1 мая Россия устроила новую ракетную атаку на украинские города. Первые взрывы прогремели до 05:00 в Днепропетровской, Киевской и Хмельницкой областях – защитники неба обезвредили 15 из 18 вражеских крылатых ракет.

Предварительно, ВС РФ вели обстрел ракетами из самолетов стратегической авиации (типа Ту95мс), одновременно враг атаковал дронами. В воздушном пространстве Киева силы ПВО уничтожили все вражеские ракеты и БПЛА.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– россияне возмутились из-за того, что их ракеты не достигают целей. Они выразили недовольство, что во время воздушной атаки утром 1 мая ни в одном украинском городе не было отключений электроэнергии;

– 30 апреля российские войска нанесли авиационный удар по центру Авдеевки Донецкой области. Утром по городу били из "Градов" и танков.

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