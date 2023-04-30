Оккупанты ударили по Авдеевке: две многоэтажки сложились до фундамента. Фото

Днем 30 апреля российские войска нанесли авиационный удар по центру Авдеевки Донецкой области. Утром же по городу били из "Градов" и танков.

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От вражеских обстрелов две многоэтажки просто "сложились", информация о жертвах и пострадавших устанавливается. Об этом сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в комментарии "Общественному".

Глава Авдеевской МВА рассказал, что утром 30 апреля российские захватчики несколько раз ударили по центру и исторической части Авдеевки из РСЗО "Град" и танков. Около 11 часов они также нанесли авиаракетный удар.

В настоящее время местные власти пытаются установить данные о возможных жертвах обстрелов.

"Многоэтажные два здания сложились. Все три этажа, до фундамента. Информации по людям еще нет", – отметил Барабаш.

В ночь же на 30 апреля обстрелам подверглась старая часть города.

По данным народного депутата Украины Мусы Магомедова, среди прочего разрушен многоквартирный дом по ул.Гагарина, 8. Предварительно там оставался только один человек.

"Фото, как из фильма ужасов. Именно так сегодня выглядит Авдеевка. Свинособ*ки "освободили" от жилья жильцов дома 8 на улице Гагарина. Сейчас информация о пострадавших проверяется. Ведь в многоэтажке оставался один человек", – отметил нардеп.

В общей сложности в Авдеевке, которую равняют с землей российские оккупационные войска, остаются 1782 человека. Среди них, отмечают в городской администрации – 12-летний подросток, которого пытаются найти, ведь семья мальчика прячется и отказывается от эвакуации.

Напомним, накануне оккупанты обстреляли Краматорск и Херсонщину.

В результате обстрелов Краматорска разрушения получили три жилых дома, с ранениями и ожогами в тяжелом состоянии госпитализирована мама с дочерью-школьницей.

На Херсонщине вражеские снаряды убили гражданскую женщину, ранения получили еще двое мирных жителей.

Уже 30 апреля враг снова ударил по Краматорску: по городу враг выпустил 5 ракет.