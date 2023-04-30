Краматорск попал под обстрел оккупантов: враг выпустил 5 ракет. Фото

Войска РФ продолжают обстреливать украинскую Донетчину. По Краматорску в ночь на 30 апреля враг выпустил 5 ракет, они падали в поле, промзоне и частном секторе.

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Под вражеским огнем в течение суток находились ряд других населенных пунктов Донецкой области, в частности, Угледар, Авдеевка, Константиновка и Часов Яр, информации о раненых и погибших не поступало. Об этом рассказал глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

Утром 30 апреля он рассказал о вражеских обстрелах накануне по населенным пунктам Донбасса. Информации о пострадавших и погибших в результате ударов РФ не поступало.

Так, ракетами враг бил по Краматорску.

"Около полуночи россияне выпустили по Краматорску 5 ракет. К счастью, обошлось без пострадавших: 2 ракеты упали в поле за городом, 2 в промышленной зоне, 1 — в частном секторе вблизи жилого дома, но повредило только асфальтное покрытие", – рассказал Кириленко.

На Волновахском направлении россияне 4 раза обстреляли Великую Новоселку, били также по Угледару.

"На Донецком направлении россияне 5 раз обстреляли Авдеевку – попали по жилому сектору, по территории АКХЗ и автобазе", – отметил Кириленко.

В Константиновке вражеские снаряды повредили 10 домов и инфраструктурный объект, в Нью-Йорке Торецкой громады поражено 8 домов и нежилое помещение, а во Временном Яру повреждено здание предприятия.

"На Лисичанском направлении за сутки произошло 6 обстрелов Лиманской общины из РСЗО – пострадали Торское и Заречное", – добавил Кириленко.

Напомним, накануне оккупанты обстреляли Краматорск и Херсонщину.

В результате обстрелов Краматорска разрушения получили три жилых дома, с ранениями и ожогами в тяжелом состоянии госпитализирована мама с дочерью-школьницей.

На Херсонщине вражеские снаряды убили гражданскую женщину, ранения получили еще двое мирных жителей.