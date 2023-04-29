Оккупанты обстреляли Краматорск и Херсонщину: есть погибшая, среди раненых – мать с ребенком

В ночь на 29 апреля российские войска атаковали Краматорск на Донетчине. В результате обстрела повреждены 3 частных дома, пострадали мама с ребенком: их с ожогами госпитализировали, состояние пострадавших тяжелое.

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Также захватчики обстреляли деоккупированную часть Херсонщины, известно об одной погибшей и двух раненых гражданских. Об этом рассказали мэр Краматорска Александр Гончаренко и Министерство внутренних дел.

В Краматорске российские войска в ночь на 29 апреля ударили по частному сектору.

"Последствия ночного обстрела Краматорска. Ранены женщина и ребенок, которые с ожогами доставлены в больницу. Состояние тяжелое. Повреждены 3 частных дома, один из которых разрушен до основания. Россия продолжает войну с гражданским населением", – рассказал городской голова Александр Гончаренко.

Пострадавшая девочка оказалась ученицей Краматорской ООШ №10. Недавно она потеряла отца, сейчас из-за российской агрессии вместе с мамой оказалась на грани жизни и смерти.

"Просим вашей помощи! В результате ночных обстрелов Краматорска ученица Краматорской ООШ №10 Невара Елизавета Джоновна вместе с мамой получили тяжелые ранения. В сверхтяжелом состоянии они доставлены в больницу с ожогами. Будут везти в город Днепр. Недавно Елизавета потеряла отца Джона Невару, он был известным краматорским врачом-отоларингологом. Карта для денежной помощи: 4149-4993-8042-1170 - Волосюк Андрей (родственник). Кулинченко Наталья Васильевна (родственница) - 096-850-21-06. Для тех, кто может предложить какую-либо помощь", – призвали неравнодушных о помощи в Управлении образования Краматорского горсовета.

Продолжили российские захватчики терроризировать и жителей деоккупированной части Херсонской области: там есть жертва и пострадавшие.

"Обстрел оккупантами Херсонщины: погибла местная жительница и два человека ранены. Российские войска продолжают террор мирного населения деоккупированных территорий, обстреливая Бериславский и Херсонский районы из реактивных систем залпового огня, минометов, тяжелой артиллерии и БПЛА", – сообщили в МВД Украины.

Напомним, накануне, 28 апреля, Россия устроила ночную атаку на Украину. Утром того дня в Умани ракета РФ попала в многоэтажку, разрушив целый подъезд, в котором было 46 квартир. В них проживали 109 человек.

По состоянию на утро 29 апреля было известно о 23 погибших, среди которых – пятеро детей. Самому младшему из убитых Россией жителей Умани было всего 1,5 года.

Повреждения получили около десяти многоквартирных домов рядом с разрушенной многоэтажкой.

Также российские ракеты были направлены на Днепр, там в результате вражеского удара погибли женщина и двухлетний ребенок.

От обломков российских ракет пострадала также многоэтажка в Украинке в Киевской области: ранен ребенок.

После очередного теракта в России было сделано циничное заявление об ударах по домам в Умани и Днепре, в результате которых погибли дети. В минобороны государства-агрессора разместили фотографию с запуском ракет и надписью, сообщающей, что все "цели были поражены".