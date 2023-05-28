В Николаевской области украинские силы ПВО ночью сбили вражеский ударный БПЛА Shahed-131/136

Ночью 28 мая российские войска атаковали Николаевщину. Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожен 1 вражеский ударный БПЛА Shahed-131/136.

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Об этом в Telegram сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. Кроме того, по его словам, накануне враг нанес артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. К счастью, обошлось без пострадавших, разрушений нет.

Напомним: также ночью 28 мая российские войска устроили массированную атаку дронами-камикадзе на Киев. В столице прогремели взрывы, работала ПВО, было уничтожено более 20 БПЛА. В нескольких местах возникли пожары из-за падения вражеских дронов.

В общем в небе над рядом регионов Украины силами ПВО было обезврежено 52 из 54 таких вражеских целей. Военные страны-агрессора в течение ночи и под утро осуществляли запуск ударных БПЛА с северного и южного направлений. В частности, враг атаковал нашу страну "Шахедами" из Брянской области и Краснодарского края РФ.

Оккупанты снова обстреливали, в частности, жилые населенные пункты Харьковской области, терроризируя местное население, в результате чего в Купянске погиб мужчина.

"А в селе Циркуны получила осколочные ранения женщина 1944 года рождения. Ее доставили в больницу", – рассказали прибывшие на место российского удара правоохранители.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 27 мая россияне ударили по Степногорску в Запорожье. Под огнем российских "Градов" оказался частный сектор, в результате чего ранены двое мужчин;

– также накануне российские войска в очередной раз обстреляли город Гуляйполе в Запорожской области. В результате обстрела произошли обрушения зданий.

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