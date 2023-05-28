Россияне обстреляли Харьковщину: погиб один гражданский. Фото

В субботу, 28 мая, российские оккупанты вновь обстреливали жилые населенные пункты Харьковской области, терроризируя местное население. Увы, в результате очередной агрессии РФ погиб мужчина.

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Об этом сообщили сотрудники областного управления Нацполиции. Погибшему было 60 лет, он проживал в городе Купянск в 117 километрах от Харькова.

"А в селе Циркуны получила осколочные ранения женщина 1944 года рождения. Ее доставили в больницу", – рассказали правоохранители, которые прибыли на место российского удара.

Оперативники проводят следствие, собирая очередные доказательства нарушения обычаев ведения войны армией РФ. Все они будут предоставлены на военном трибунале в Гааге против Кремля.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 27 мая под обстрелом оккупантов оказались населенные пункты Садовое, Змиевка и Херсон. Спасатели сообщили, что ранена одна женщина.

А накануне, 26 мая, противник обстрелял населенные пункты Гуляйполе Запорожской области и Нью-Йорк на Донетчине. В этот раз захватчики нанесли удар по гражданскому сектору.