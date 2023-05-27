Оккупанты ударили по Херсону и области, есть попадания в частные дома: пострадала женщина. Фото
Войска РФ продолжают обстреливать населённые пункты на освобожденной части Херсонщины. Под вражеским огнем 27 мая оказались населенные пункты Садовое, Змиевка и Херсон.
Известно о раненой женщине в Садовом, в Херсоне враг повредил помещение лицея. Об этом сообщили в Херсонской областной военно-гражданской администрации.
"Под огнем было Садовое. "Прилетело" в частные дома. Пострадала 61-летняя женщина. Ее в состоянии средней тяжести доставили в областную клиническую больницу", – отметили в Херсонской ОВА.
Также в течение дня враг бил по областному центру. В Херсоне повреждения получило здание лицея.
Кроме того, захватчики обстреляли Змиевку.
"В очередной раз обстреляна Змиевка. В селе поврежден частный хозяйственный склад", – говорится в сообщении.
Напомним, накануне российские оккупанты ударили по медучреждению в Днепре, есть разрушения. В результате удара два человека погибли, к утру 27 мая количество раненых возросло до 31, среди них – дети.
Также под обстрел попало здание ветеринарной клиники, сотрудники которой, в частности, спасали пострадавших от войны животных.
В России очередное военное преступление и удар, не имевший никакого военного смысла, цинично объяснили "влиянием украинской ПВО", которая якобы "изменила курс ракеты".
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