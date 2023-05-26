Оккупанты ударили по жилым домам в Запорожье: людей спасали из-под завалов. Фото

Оккупанты в очередной раз обстреляли город Гуляйполе Запорожской области. В этот раз враг нанес удар по гражданскому сектору.

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Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Юрий Малашко. В результате террористической атаки России были ранены два человека, также были разрушены жилые дома и хозяйственные постройки.

В настоящее время врачи оказывают помощь двум женщинам, которые были извлечены из-под завалов. Специалисты занимаются ликвидацией последствий удара.

"Враг ударил артиллерией по гражданскому сектору: разрушены жилые дома и хозяйственные сооружения. В настоящее время двум женщинам 47 и 62 лет, которых извлекли из-под завалов, оказывается медицинская помощь", – сообщил Малашко.

Ранее сообщалось, что кафиры 26 мая вторично за сутки атаковали ракетами Днепр. Утром они попали в медицинское учреждение города, где вспыхнул пожар, погиб один и пострадали еще 15 человек.

Также в сети появились кадры первых минут после удара РФ по больнице в Днепре. На них слышны крики людей и сирены скорых, вокруг вздымается дым. Люди на кадрах встревожены и пытаются помочь раненым.

Напомним, что в ночь на 26 мая оккупационные войска России снова атаковали украинские города с неба, запустив крылатые ракеты и дроны. Силы ПВО обезвредили большинство из них, но есть и попадание – на Днепропетровщине и Харьковщине.

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