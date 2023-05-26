Дым и крики людей: появились кадры первых минут после удара РФ по больнице в Днепре. Видео

В сети показали кадры первых минут после удара российских террористов по больнице в Днепре. На них слышны крики людей и сирены скорых, вокруг поднимается дым, здание больницы получило значительные повреждения, соседнее – пылает.

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Люди на кадрах встревожены и пытаются помочь раненым. Соответствующее видео было опубликовано в Telegram "Днепр оперативный" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Также были опубликованы первые кадры из больницы, куда попала российская ракета. Само заведение изуродовано, один человек погиб, еще 15 пострадало.

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, среди раненых в Днепре – двое детей. Мальчики 3 и 6 лет. Оба госпитализированы. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести. Также госпитализированы 11 взрослых, из которых двое находятся в тяжелом состоянии.

Позже в Офисе генпрокурора сообщили, что количество пострадавших возросло до 16-ти.

На очередной террористический акт россиян отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что они еще раз подтвердили свой статус борцов со всем гуманным и честным.

"Должны победить этих нелюдей безвозвратно и как можно скорее. Потому что наше время – это наши люди. А наши люди – это самое дорогое, что есть в Украине", – подчеркнул Зеленский.

Напомним: 26 мая оккупанты второй раз за сутки атаковали ракетами Днепр. Утром они попали в медицинское учреждение города, где вспыхнул пожар и пострадали люди. Попадание произошло во время воздушной тревоги, которая длилась в регионе с 10:00 до 11:04

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в ночь на 26 мая оккупационные войска России снова атаковали украинские города с неба, запустив крылатые ракеты и дроны. Силы ПВО обезвредили большинство из них, но есть и попадание – на Днепропетровщине и Харьковщине;

– защитники украинского неба отразили еще одну воздушную атаку войск РФ, которую те совершили ночью 26 мая 17 ракетами и 31 ударным дроном. Были сбиты 35 вражеских целей, летевших в частности на Днепр и Киев.

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