Россияне обстреляли Запорожскую область: двое раненых, много разрушений. Фото

Российские войска 27 мая ударили по Степногорску на Запорожье. Под огнем российских "Градов" оказался частный сектор.

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Ранены двое мужчин, один из них в тяжелом состоянии. О последствиях вражеских обстрелов сообщил глава Запорожской областной военно-гражданской администрации Юрий Малашко.

"Степногорск обстреляли из "Градов". Попали в жилищный сектор. 65-летний мужчина получил травмы идя по улице. Другой мужчина 60 лет сейчас в тяжелом состоянии. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Специалисты работают над ликвидацией последствий попадания", - написал Малашко.

Он также опубликовал фотографии с последствиями прилетов. На них видны разрушенные частные дома и изувеченные хозяйственные постройки на дворах мирных жителей Степногорска.

Напомним, накануне российские оккупанты ударили по медучреждению в Днепре, есть разрушения. В результате удара два человека погибли, к утру 27 мая количество раненых возросло до 31, среди них – дети.

Также под обстрел попало здание ветеринарной клиники, сотрудники которой, в частности, спасали пострадавших от войны животных.

В России очередное военное преступление и удар, не имевший никакого военного смысла, цинично объяснили "воздействием украинской ПВО", которая якобы "изменила курс ракеты".