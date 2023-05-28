Войска РФ атаковали Украину дронами-камикадзе, на Киевщине работает ПВО: первые детали

В ночь на воскресенье, 28 мая, российские оккупационные войска снова атаковали Украину иранскими дронами-камикадзе Shahed. Их враг запустил и с юга, и с севера.

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Воздушная тревога была объявлена в ряде регионов. На подступах к Киеву по вражеским целям работали силы противовоздушной обороны, сообщили в Киевской городской военной администрации.

"В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!" – отметили в КМВА.

Впоследствии тревога распространилась и на часть западных областей. В сети писали о работе ПВО в Житомирской и Сумской областях.

В МВД в очередной раз призвали украинцев сохранять информационную тишину и не снимать на видео работу ПВО.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские войска 27 мая ударили по Степногорску на Запорожье. Под огнем российских "Градов" оказался частный сектор.

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