В Черкасской области прогремели взрывы: первые детали

Вечером 8 июня в Умани Черкасской области прогремели взрывы. В настоящее время в регионе объявлена воздушная тревога.

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Об этом сообщило издание "Общественное Черкассы". Местных жителей призвали находиться в укрытиях. Telegram-каналы информируют о ракетах над областью и работе ПВО.

Напомним: 8 июня оккупанты открыли огонь по Херсону и Херсонскому району во время эвакуации мирного населения из подтопленных населенных пунктов после подрыва Каховской ГЭС. Есть раненые. Сообщалось об одном погибшем, однако эта информация не подтверждена. Под удар попал, в частности, и подтопленный район города Корабел, через который проходит эвакуация.

Также 7 июня ударили из артиллерии по городу Украинск Донецкой области. Военные преступники убили троих гражданских – двух взрослых и одного ребенка. Также были ранены четыре ребенка и один взрослый. Пострадавших доставили в больницу. В городе в результате артобстрела РФ повреждены два частных дома и 14 многоэтажек.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– также накануне войска России атаковали Харьковскую область Украины. Во вражеский огонь попал Чугуевский район;

– 7 июня утром российская террористическая армия обстреливала также мирных обитателей Сумской области. Враг применил в том числе дрон-камикадзе иранского производства типа Shahed.

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