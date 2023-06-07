Оккупанты обстреляли Украинск на Донетчине: погибли три человека, среди жертв ребенок

Российские войска 7 июня ударили из артиллерии по городу Украинск Донецкой области. Военные преступники убили трех гражданских – двух взрослых и одного ребенка.

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Трагедию подтвердил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. "Пострадали гражданские. Известно о трех погибших", – написал он на своем Telegram-канале около 23:00 среды.

Предварительно, ранения получили еще трое несовершеннолетних. Все обстоятельства обстрела и его последствий выясняются.

Позже в городской военной администрации уточнили, что были ранены четверо детей и один взрослый. Пострадавших доставили в больницу.

В городе в результате артобстрела РФ повреждены два частных дома и 14 многоэтажек.

Как писал OBOZREVATEL:

– По состоянию на 4 июня 2023 года Украина подтвердила гибель 485 несовершеннолетних из-за военных преступлений России с начала полномасштабного вторжения. Количество детей, депортированных оккупантами, – минимум 19 505.

– По данным Офиса генпрокурора, российские оккупанты с 24 февраля 2022 года изнасиловали не менее 13 украинских детей. Самой маленькой из жертв врага всего 4 года.

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