В Сумской области вражеский дрон попал в частный дом: два человека погибли, один ранен. Фото

В ночь на 7 июня и утром российсская террористическая армия обстреливала мирных жителей Сумской области. Враг применил, в том числе, дрон-камикадзе иранского производства типа Shahed.

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Кроме удара беспилотником враг совершил серию минометных обстрелов. Об этмо сообщает Сумская областная военная администрация.

Ночью и утром российские террористические войска совершили 4 обстрела приграничья. Всего было зафиксировано 13 взрывов.

В Юнаковской громаде в результате попадания БПЛА типа Shahed произошел пожар и разрушение частного жилого дома. В результате теракта два человека погибли. Еще один человек получил ранение и был госпитализирован.

Кроме того, российские террористы совершили серию минометных обстрелов приграничных населенных пунктов в Сумской области. В Николаевской громаде было зафиксировано 5 взрывов.

Также под обстрелом оказалась Белопольская громада Сумщины. Туда враг ударил 7 раз. О пострадавших и разрушениях в ОВА не сообщали.

Глава Офиса президетна Андрей Ермак опубликовал фотографию с последствиями российского теракта в Сумской области.

"Они просто запустили "шахед" в жилой дом. россия – страна террористов", – написал глава ОП.

Напомним, 4 июня российские оккупационные войска произвели 26 обстрелов приграничных территорий Сумской области. В результате этих атак два человека получили ранения.

Ранее сообщалось, что российские военные преступники обстреляли Херсон прямо в момент, когда там продолжалась эвакуация населения из-за подрыва врагом Каховской ГЭС. Утром 6 июня они ударили по городу из артиллерии, из-за чего ранения получили правоохранители.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 25 мая оккупанты попали в одну из дамб Карловского водохранилища на реке Волчья в Донецкой области. Под угрозой затопления оказались три селения.

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