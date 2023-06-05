Обстрелами Сумщины оккупанты ранили двух человек: повреждены дома, церковь и пожарная часть

В воскресенье, 4 июня, российские оккупационные силы произвели 26 обстрелов на приграничные территории Сумской области. В результате этих атак два человека получили ранения.

Видео дня

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация. Также стало известно о повреждении зданий, церкви и пожарной части.

"В течение дня россияне совершили 22 обстрела. Зафиксировано 104 взрыва. Обстрелы потерпели Белопольская, Великописаревская, Глуховская, Зноб-Новгородская, Краснопольская, Миропольская, Новослободская, Шалыгинская, Юнаковская общины", – говорится в сообщении.

В общине Белопольской была зафиксирована серия обстрелов, осуществленных артиллерийскими установками. В результате этих атак произошло 8 взрывов. Кроме того, был также произведен минометный обстрел, который вызвал 2 взрыва.

В общине Великописаревской была зафиксирована серия обстрелов. Всего было произведено 18 взрывов из артиллерийских установок и 3 взрыва из минометов. В результате одного из минометных обстрелов пострадали следующие объекты: частный дом, гараж с автомобилем и газовая труба, все они получили повреждения.

В Глуховской общине россияне совершили артиллерийский обстрел. В результате произошло 9 взрывов.

В общине Зноб-Новгородской произошла артиллерийская атака, в результате которой было зафиксировано 28 взрывов. Несколько объектов получили повреждения, включая 7 частных домов, линии электропередач, церкви и пожарно-спасательную часть. В результате атаки также были ранены 2 мирных жителя.

В Краснопольской общине произошел минометный обстрел, в результате которого было зафиксировано 6 взрывов.

В Миропольской общине были зарегистрированы обстрелы из артиллерии, в результате которых произошло 2 взрыва. Также был отмечен минометный обстрел, в результате которого произошло 4 взрыва.

Россияне также сбросили 9 мин на территорию Новослободской общины.

В Шалыгинской общине россияне совершили минометный обстрел, в ходе которого произошло 5 взрывов.

Также в Юнаковской общине были зафиксированы обстрелы из тяжелой артиллерии (САУ), в результате которых произошло 10 взрывов.

Как сообщает ОК "Север", за вечер 4 июня россияне 4 раза обстреляли приграничья Сумской области.

С 18:35 до 18:45 в районе Волковки зафиксировано пять прилетов, предположительно из 120-мм минометов. Жертв среди местного населения или повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксирован.

С 19:35 до 20:00 в районе Белокопытого зафиксировано девять выстрелов, предположительно из артиллерии. О жертвах среди местных жителей или повреждении гражданской инфраструктуры не сообщалось.

С 21:15 до 21:25 в районе Середино-Буды зафиксировано четыре попадания, вероятно, из минометов калибра 82 мм. О местных жертвах или повреждениях гражданской инфраструктуры не сообщалось.

Между 21:35 и 21:40 в районе Барановки было зафиксировано два выстрела, вероятно, из минометов калибра 120 мм. Сообщений о жертвах среди местных жителей или повреждении гражданской инфраструктуры не поступало.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Учительница с Сумщины Людмила Гульцо стала пограничницей после потери обоих сыновей-десантников. Уже полтора года она служит в пограничном отряде.

– 11 мая оккупанты обстреляли Сумщину из минометов и САУ. Вследствие атаки погиб человек.

– 12 мая враг нанес удар по приграничью Черниговщины. Пожар охватил дома, пострадали люди.

– Вследствие обстрела Двуречной на Харьковщине 15 мая погибли два человека, еще один был ранен.