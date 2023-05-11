Войска России обстреляли Сумщину из минометов и САУ: есть погибший и разрушения

Оккупационные войска России в течение среды, 10 мая, обстреляли шесть пограничных с государством-агрессором громад в Сумской области. На территории региона было зафиксировано 65 взрывов, есть разрушения и погибший человек.

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Об этом сообщила Сумская областная военная администрация в Facebook. Как отмечается, больше всего обстрелов было в Белопольской громаде.

В поселке Павловка российские захватчики повредили домовладение, гараж фермерского хозяйства и линию электропередач. От обломка артиллерийского снаряда у собственного дома погиб местный житель, 1967 года рождения.

Кроме того, войска России трижды обстреляли из минометов Хотинскую громаду, пять раз Новослободскую громаду, трижды Юнаковскую громадуу. В Эсманской громаде зафиксирован артобстрел из САУ (2 взрыва), а на территорию Великописаревской громады враг сбросил 13 мин.

Отметим, что 7 мая российские оккупанты нанесли авиаудара по поселку Шосткинское в Сумской области. В результате атаки врага три человека получили ранения, повреждены здания. Также нанесен ущерб частному предприятию – разрушены здания, повреждено имущество.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 6 мая оккупанты ударили управляемыми бомбами по Глухову на Сумщине. Ранения получили пять гражданских лиц.

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