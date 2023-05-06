Оккупанты ударили управляемыми бомбами по Глухову на Сумщине: пострадали пять человек

Войска РФ нанесли авиаудар по Сумщине в ночь на 6 мая. Управляемые авиабомбы с российского самолета Су-35 оккупанты сбросили на Глухов.

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Повреждены 44 частных домовладений и учебное заведение, пострадали не менее пяти мирных жителей. Об этом рассказали в Оперативном командовании "Север".

"Российская авиация нанесла очередной удар управляемыми бомбами по Сумской области. Около 22:13 5 мая нанесен авиаудар, 2 КАБ из вражеского самолета СУ-35, по населенному пункту Глухов. В результате удара повреждены 44 частных домовладения и образовательное учреждение. Предварительно пострадали пять человек. Информация уточняется", – указано в сообщении.

Напомним, в ночь на 4 мая российские оккупанты нанесли удары по Черниговщине и Сумщине. В результате вражеских авиаударов в селе Ивановка на Черниговщине погибла пожилая женщина, трое мужчин получили ранения.

Повреждения получили пять зданий, среди которых – учебное заведение.

В Сумской же области враг обстрелял район села Уралово. В результате взрывов управляемых авиабомб повреждены два частных дома, админздание и учебное заведение.