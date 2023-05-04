Оккупанты нанесли удары по Черниговщине и Сумщине: погибла женщина, трое мужчин ранены

Российская авиация в ночь с 3 на 4 мая ударила по Сумской и Черниговской областях, в результате чего есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Враг выпустил управляемые авиационные бомбы по населенным пунктам недалеко от границы Украины и РФ.

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Это подтвердило Оперативное командование "Север" в Facebook. Жертвы есть в Черниговской области в селе Ивановка.

Взрыв там прогремел около 23:10 среды, 3 мая. По нашей территории враг выпустил одну управляемую авиабомбу. Были повреждены пять зданий разного назначения (1 из них – местное учебное заведение).

Погиб один человек, это пожилая женщина. Еще трое мирных жителей (мужчины) получили ранения.

В Сумской области враг обстрелял район населенного пункта Уралово. Там около 22:25 среды было зафиксировано два взрыва. "Предположительно, управляемые авиабомбы", – написали в ОК "Север".

Подтверждены повреждения двух частных домов, административного здания и местного заведения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ночью 4 мая государство-агрессор снова атаковало украинские города дронами. По данным оперативного командования "Юг", РФ запустила 24 Shahed-131/136. Из них 18 БПЛА были уничтожены силами противовоздушной обороны и мобильных огневых групп.

– Генштаб сообщал, что за прошедшие сутки (3 мая) ВС РФ нанесли два ракетных и 68 авиаударов, совершили 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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