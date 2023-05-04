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Оккупанты атаковали Украину 24 дронами, 18 сбили силы ПВО

Марина Лисничук
War
2 минуты
6,5 т.
Оккупанты атаковали Украину 24 дронами, 18 сбили силы ПВО

Ночью 4 мая страна-агрессор Россия устроила пятую за последнюю неделю массированную воздушную атаку по Украине. На этот раз враг запустил 24 дрона-камикадзе, 18 из которых сбили защитники украинского неба.

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Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Воздушных сил ВСУ. Противовоздушная оборона сработала в Киеве и Одессе (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что враг снова атаковал Украину "Шахедами" с северного направления – Брянская область РФ и с юга – восточное побережье Азовского моря. Оккупанты применили к 24 ударным беспилотникам.

"На этот раз силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 18 ударных БПЛА", – говорится в сообщении.

Военные уточнили, что также был обезврежен один разведывательный беспилотник.

Оккупанты атаковали Украину 24 дронами, 18 сбили силы ПВО

Боевая работа велась в северных, центральных и южных областях Украины. Защитники применяли зенитное ракетное вооружение, авиацию и мобильные огневые группы в зонах ответственности воздушного командования "Юг" и воздушного командования "Центр".

"Держим небо! Вместе – к победе!" – заявили в Воздушных силах.

Напомним, что во время воздушной тревоги ночью четверга, объявленной на юге, в северо-восточной и центральной части Украины, взрывы раздавались в Киеве и Одессе. Так, в столице отработала ПВО, в Одессе тоже сбили 12 из 15 дронов, однако три вражеских БПЛА попали по общежитиям одного из учебных заведений, где вспыхнул пожар. Без пострадавших.

Оккупанты атаковали Украину 24 дронами, 18 сбили силы ПВО

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 3 мая Россия атаковала Киев иранскими дронами Shahed-131/136. В воздушном пространстве вокруг столицы были обнаружены и сбиты все вражеские цели.

Ночью и утром 1 мая украинские силы ПВО обезвредили 15 из 18 крылатых ракет, которыми атаковала РФ. Воздушная вражеская атака продолжалась с 02:30 ночи понедельника, часть ракет летела в сторону западных регионов.

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