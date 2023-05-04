Оккупанты атаковали Украину 24 дронами, 18 сбили силы ПВО

Ночью 4 мая страна-агрессор Россия устроила пятую за последнюю неделю массированную воздушную атаку по Украине. На этот раз враг запустил 24 дрона-камикадзе, 18 из которых сбили защитники украинского неба.

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Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Воздушных сил ВСУ. Противовоздушная оборона сработала в Киеве и Одессе (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что враг снова атаковал Украину "Шахедами" с северного направления – Брянская область РФ и с юга – восточное побережье Азовского моря. Оккупанты применили к 24 ударным беспилотникам.

"На этот раз силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 18 ударных БПЛА", – говорится в сообщении.

Военные уточнили, что также был обезврежен один разведывательный беспилотник.

Боевая работа велась в северных, центральных и южных областях Украины. Защитники применяли зенитное ракетное вооружение, авиацию и мобильные огневые группы в зонах ответственности воздушного командования "Юг" и воздушного командования "Центр".

"Держим небо! Вместе – к победе!" – заявили в Воздушных силах.

Напомним, что во время воздушной тревоги ночью четверга, объявленной на юге, в северо-восточной и центральной части Украины, взрывы раздавались в Киеве и Одессе. Так, в столице отработала ПВО, в Одессе тоже сбили 12 из 15 дронов, однако три вражеских БПЛА попали по общежитиям одного из учебных заведений, где вспыхнул пожар. Без пострадавших.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 3 мая Россия атаковала Киев иранскими дронами Shahed-131/136. В воздушном пространстве вокруг столицы были обнаружены и сбиты все вражеские цели.

Ночью и утром 1 мая украинские силы ПВО обезвредили 15 из 18 крылатых ракет, которыми атаковала РФ. Воздушная вражеская атака продолжалась с 02:30 ночи понедельника, часть ракет летела в сторону западных регионов.

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