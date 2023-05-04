Оккупанты атаковали Одессу 15 дронами Shahed: три попали в общежития учебного заведения, вспыхнул пожар

Государство-террорист Россия ночью 4 мая атаковала Одессу 15 дронами-камикадзе Shahed-131/136 иранского производства. Из них 12 БПЛА защитники неба сбили, но зафиксирован и прилет – по общежитиях одного из учебных заведений.

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Там вспыхнул пожар, без пострадавших. Об этом сообщило оперативное командование "Юг" в Facebook (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"12 БПЛА уничтожены силами противовоздушной обороны и мобильных огневых групп. Три дрона ударили по общежитиям одного из учебных заведений Одессы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар на месте прилета специалисты ГСЧС оперативно ликвидировали. Люди в результате российской атаки не пострадали.

В то же время военные показали надписи, которые российские военные преступники оставили на своих ударных дронах "Геранька" ("Герань-1/2" – российское название Shahed-131/136. – Ред.). Оккупанты указали, мол, это "возмездие" за Кремль и Москву.

"На хвостовиках дронов "сакрально" обозначена причина атаки", – добавили в ОК "Юг".

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