Россия снова атаковала Украину с неба: в Киеве и на Одещине работала ПВО

Государство-агрессор Россия в ночь на четверг, 4 мая, снова атаковала с неба украинские города. Около трех часов ночи взрывы прогремели в Киеве и в Одесской области.

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Кроме того, мощные взрывы слышали жители Запорожья. Воздушная тревога была объявлена во всех областях, кроме западных.

В Киевской городской военной администрации в Telegram сообщили, что взрывы, которые жители столицы слышали около 2:40, – последствия работы ПВО.

"Работает ПВО! Сохраняйте спокойствие! До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях!" – говорится в сообщении.

В то же время в Киевской областной военной администрации отметили, что на территории области также работает противовоздушная оборона. Жителей региона призвали соблюдать информационную тишину.

Мощные взрывы также слышны жители Одессы и области. Официальных комментариев власти региона пока не предоставляли. В местных каналах в Telegram писали о работе ПВО.

Также в сети писали о взрывах в Запорожье, их было слышно около 2 часов ночи. Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в Telegram призвал жителей города срочно направляться в укрытия. В сети отмечали, что оккупанты обстреливали город из С-300 из временно захваченного Россией Токмака.

В Оперативном командовании "Юг" накануне сообщили, что Россия снова увеличила количество кораблей в Черном море. Кроме того, российские оккупанты вывели надводный ракетоноситель, снаряженный 8 ракетами типа "Калибр".

Посольство США в Украине предупредило своих граждан о повышенной угрозе ракетных ударов России по территории нашего государства. Американцы призывали реагировать на сигналы воздушной тревоги и не поддаваться панике.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 3 мая в Москве у Кремля услышали звуки взрывов. Очевидцы сообщали, что на небе виднелись искры. В сеть попало видео, которое показывает, как над резиденцией диктатора вздымается дым.

В госдуме РФ бурно отреагировали на ночную атаку беспилотника на Кремль. В этом "хлопке" депутаты увидели "настоящий повод к войне" и начали сыпать угрозами Украине и Зеленскому.

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