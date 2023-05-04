Общий залп в 8 'Калибров': Россия вывела в Черное море 8 кораблей – ОК 'Юг'

Государство-агрессор Россия снова увеличила количество кораблей в Черном море. Кроме того, российские оккупанты вывели надводный ракетоноситель, снаряженный ракетами типа "Калибр".

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Об этом сообщили на Facebook-странице Оперативного командования "Юг" в среду, 3 мая. В настоящее время на боевом дежурстве находятся 8 кораблей Черноморского флота России.

В то же время ракетоноситель оснащен 8 "Калибрами", которыми захватчики могут атаковать мирные украинские города.

Как подчеркнули в ОК, это предупреждение об опасности. Украинцев призвали не пренебрегать предупреждениями и в случае объявления сигнала воздушной тревоги направляться в укрытие. Кроме того, там отметили, что в прифронтовых территориях продолжаются обстрелы, не исключено применение авиации и ударных дронов.

Кроме того, в Telegram-канале "Крымский ветер" со ссылкой на источники сообщили, что в Севастополе (захваченный Россией Крым) из района бухты Казачьей выехали три ракетных установки ПВО.

Отметим, что посольство США в Украине предупредило своих граждан о повышенной угрозе ракетных ударов на территории нашей страны.

"В связи с недавним ростом количества ударов по Украине и провокационной риторики со стороны Москвы, Госдепартамент предупреждает граждан США о продолжающейся повышенной угрозе ракетных атак, в том числе в Киеве и Киевской области", – говорится в сообщении.

Там призвали своих граждан соблюдать сигналы воздушной тревоги и не поддаваться панике.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве у Кремля в ныс на 3 мая услышали звуки взрывов. Очевидцы сообщали, что в небе виднелись искры. В сеть попало видео, показывающее, как над резиденцией Путина поднимается дым.